В МТСВТ новые назначения

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произошли кадровые назначения.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произошли кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказом министра Рашада Набиева начальник отдела внутреннего контроля и аудита министерства Пярвин Исмайлов освобожден от занимаемой должности и на его место пока нет назначения.

Другим приказом министра Бахтияр Мамедов был назначен начальником юридического отдела.

Б.Мамедов ранее возглавлял одноименный отдел при бывшем министре Али Аббасове. Позже он покинул министерство и работал в Кабинете министров. Он был основным представителем азербайджанской стороны в судебных тяжбах с мальтийским FimBank.