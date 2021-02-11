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В МТСВТ новые назначения

В МТСВТ новые назначения В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произошли кадровые назначения.
ИКТ
11 февраля 2021 г. 18:09
В МТСВТ новые назначения

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произошли кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказом министра Рашада Набиева начальник отдела внутреннего контроля и аудита министерства Пярвин Исмайлов освобожден от занимаемой должности и на его место пока нет назначения.

Другим приказом министра Бахтияр Мамедов был назначен начальником юридического отдела.

Б.Мамедов ранее возглавлял одноименный отдел при бывшем министре Али Аббасове. Позже он покинул министерство и работал в Кабинете министров. Он был основным представителем азербайджанской стороны в судебных тяжбах с мальтийским FimBank.

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