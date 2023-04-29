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Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире

Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире С января по апрель 2023 года производители смартфонов отгрузили во всем мире 268,6 млн единиц техники, что на 14,6% меньше поставок за первый квартал прошлого года.
ИКТ
29 апреля 2023 г. 03:38
Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире

С января по апрель 2023 года производители смартфонов отгрузили во всем мире 268,6 млн единиц техники, что на 14,6% меньше поставок за первый квартал прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает аналитическое агентство IDC.

Минувший квартал стал седьмым подряд, когда фиксировалось сокращение рынка.

Главным поставщиком смартфонов в первом триместре 2023 года стал южнокорейский IT-гигант Samsung. Компания поставила 60,5 млн устройств, что на 18,9% меньше, чем было годом ранее. Так или иначе на Samsung сейчас приходится самая большая доля рынка – 22,5%.

На втором месте – Apple. Компания поставила 55,2 млн iPhone (-2,3% год к году) и заняла 20,5% рынка. Тройку лидеров замкнул бренд Xiaomi с поставкой в 30,5 млн смартфонов (-23,5%) и долей 11,4%. В топ-5 также вошли Oppo и Vivo с долями 10,2% и 7,6% соответственно.

Аналитики считают, что продолжающийся спад рынка является контролируемым. Производители продолжают распродавать запасы старых устройств, осторожничая при этом с производством новых.

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