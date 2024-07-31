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В Минтрансе прошла встреча с представителями таксомоторных компаний

В Минтрансе прошла встреча с представителями таксомоторных компаний
ИКТ
31 июля 2024 г. 17:31
В Минтрансе прошла встреча с представителями таксомоторных компаний

В Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с представителями таксомоторных компаний, действующих в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече заместитель министра Рахман Гумматов рассказал о поступающих от граждан жалобах на нарушения требований закона в сфере регулирования деятельности такси.

Представителям компаний было рекомендовано устранить в кратчайшие сроки эти нарушения, в числе которых прибытие по вызову автомобиля, отличающегося от указанного в приложении, перевозки пассажиров под видом оказания услуг доставки и др.

Участники встречи рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в сфере оказания услуг такси, и высказали свои предложения по их решению.

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Версия на азербайджанском языке Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində taksi şirkətləri ilə görüş olub

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