В Минтрансе прошла встреча с представителями таксомоторных компаний

В Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с представителями таксомоторных компаний, действующих в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На встрече заместитель министра Рахман Гумматов рассказал о поступающих от граждан жалобах на нарушения требований закона в сфере регулирования деятельности такси.

Представителям компаний было рекомендовано устранить в кратчайшие сроки эти нарушения, в числе которых прибытие по вызову автомобиля, отличающегося от указанного в приложении, перевозки пассажиров под видом оказания услуг доставки и др.

Участники встречи рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в сфере оказания услуг такси, и высказали свои предложения по их решению.