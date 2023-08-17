В Минобороны состоялось заседание Координационной комиссии по информационной безопасности

В Министерстве обороны Азербайджана состоялось очередное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности.

В Министерстве обороны Азербайджана состоялось очередное заседание Координационной комиссии по информационной безопасности.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.

Перед заседанием председатель комиссии, глава Госслужбы Ильгар Мусаев, а также члены комиссии посетили оснащенный современными автоматизированными системами управления Операционный центр по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны и недавно введенный в эксплуатацию Центральный командный пункт ВВС.