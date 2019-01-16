В министерстве транспорта, связи и высоких технологий создан штаб

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с руководителями подведомственных структур в связи с прогнозируемыми погодными условиями 16-18 января.

Как сообщили Report в министерстве, под руководством министра был создан оперативный штаб.

Руководителям учреждений поручено бесперебойное обеспечение населения транспортом, телекоммуникациями, почтовой связью, в том числе интернетом, услугами мобильной связи, радио- и телевещанием.

Соответствующие указания даны в целях обеспечения охраны и пожарной безопасности транспортных объектов и объектов связи, а также безопасности работников, выполняющих функции на открытом воздухе.

Бригады аварийной службы приведены в состояние готовности, организованы дежурные части.