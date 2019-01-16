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    В министерстве транспорта, связи и высоких технологий создан штаб

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился с руководителями подведомственных структур в связи с прогнозируемыми погодными условиями 16-18 января.

    Как сообщили Report в министерстве, под руководством министра был создан оперативный штаб.

    Руководителям учреждений поручено бесперебойное обеспечение населения транспортом, телекоммуникациями, почтовой связью, в том числе интернетом, услугами мобильной связи, радио- и телевещанием.

    Соответствующие указания даны в целях обеспечения охраны и пожарной безопасности транспортных объектов и объектов связи, а также безопасности работников, выполняющих функции на открытом воздухе.

    Бригады аварийной службы приведены в состояние готовности, организованы дежурные части.

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