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В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки

В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки Директор отдела стратегического анализа, инноваций и цифровизации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Гасымов освобожден от занимаемой должности.
ИКТ
26 марта 2022 г. 13:54
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки

Директор отдела стратегического анализа, инноваций и цифровизации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Гасымов освобожден от занимаемой должности.

По информации Report, соответствующий приказ подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Другим приказом министра на эту должность назначен Джейхун Гусейнзаде.

До этого назначения Дж.Гусейнзаде работал заместителем директора в этом отделе.

A.Гасымов назначен менеджером программы по трансформации ООО "Azercell Telecom".

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