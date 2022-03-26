В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки

Директор отдела стратегического анализа, инноваций и цифровизации Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Гасымов освобожден от занимаемой должности.
По информации Report, соответствующий приказ подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Другим приказом министра на эту должность назначен Джейхун Гусейнзаде.
До этого назначения Дж.Гусейнзаде работал заместителем директора в этом отделе.
A.Гасымов назначен менеджером программы по трансформации ООО "Azercell Telecom".