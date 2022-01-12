В министерстве цифрового развития и транспорта новое назначение

Назначен новый начальник отдела управления человеческими ресурсами министерства цифрового развития и транспорта.

Назначен новый начальник отдела управления человеческими ресурсами министерства цифрового развития и транспорта.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр Рашад Набиев.

Согласно приказу, на данную должность назначена Фидан Фарзалиева.

Ф.Фарзалиева получила степень бакалавра в Западном университете в Баку, и степень магистра в Университете Хазар, прошла аспирантуру в Университет Ноттингем Трент в Великобритании по специальности "Управление человеческими ресурсами", является членом британской Ассоциации профессионалов управления человеческими ресурсами (CIPD).

В течение 18 лет занимала различные руководящие должности в компании BP.

Замужем, является матерью троих детей.