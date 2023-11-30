В Минэкономики озвучили два основных направления стратегии цифровой экономики

Стратегия цифровой экономики Азербайджана имеет два основных направления - ускорение цифровизации секторов экономики и повышение цифровых навыков граждан.

Стратегия цифровой экономики Азербайджана имеет два основных направления - ускорение цифровизации секторов экономики и повышение цифровых навыков граждан.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев заявил на инновационном саммите InMerge в Баку.

"Для достижения первой цели необходимо внедрить использование цифровых технологий в ключевых отраслях экономики, обеспечить прибыльность цифрового бизнеса", - сказал он.

По словам замминистра, вторая цель будет достигнута за счет повышения уровня цифровой грамотности среди всех возрастных групп населения, что в свою очередь ускорит рост валового внутреннего продукта.

"В то же время мы намерены продолжить инвестиции в национальные инновационные проекты. Мы понимаем важность внедрения новых технологий и внимательно следим за развитием отрасли в мире", - сказал он.