В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

Доступ к услугам звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, ограниченный по решению Роскомнадзора в рамках борьбы с мошенничеством и другими преступлениями, может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ.

https://images.report.az/photo/948be840-702f-3d0f-b248-02ee66ed7734.jpg https://images.report.az/photo/948be840-702f-3d0f-b248-02ee66ed7734.jpg