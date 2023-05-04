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В Microsoft признали опасность ИИ для человечества

В Microsoft признали опасность ИИ для человечества Искусственный интеллект неизбежно принесет человечеству вред без четких правил и ограничений.
ИКТ
4 мая 2023 г. 08:57
В Microsoft признали опасность ИИ для человечества

Искусственный интеллект неизбежно принесет человечеству вред без четких правил и ограничений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил главный экономист Microsoft Майкл Шварц.

"Принцип простой - выгода для общества должна превышать потенциальный ущерб для человечества", - отметил Шварц. Топ-менеджер корпорации указал на то, что важно "не перегнуть палку" при введении запретов на развитие ИИ.

По его словам, Microsoft уже работает над правилами для безопасного применения ИИ. Шварц указал, что в руки злоумышленников ИИ попадет неизбежно, и это способно привести к ущербу.

Он уточнил, что спам и вмешательство в выборы являются лишь несколькими сферами применения ИИ, способными навредить человечеству.

Шварц заключил, что попытка прямого влияния властей стран на наборы данных, которые используются для тренировки систем ИИ, будет иметь "катастрофические последствия" для всей отрасли.

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