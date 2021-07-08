В Microsoft обнародовали правило перехода на Windows 11

Корпорация Microsoft позволит пользователям, которым не понравится новая операционная система, вернуться на Windows 10, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Корпорация Microsoft позволит пользователям, которым не понравится новая операционная система, вернуться на Windows 10, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Разработчики Windows 11 дадут 10 дней после установки ОС, чтобы пользователь смог для себя оценить ее удобство. Если операционка не понравится, то он сможет безболезненно откатиться на предыдущую Windows 10 через раздел "Восстановление системы".

Но даже после этого срока у пользователей не отнимут возможность вернуться на "десятку". Сама процедура будет проходить через полный бэкап системы и полноценной установки Windows.

Прекращение поддержки нынешней Windows 10 анонсировано на 2025 год — после система перестанет получать большие апдейты, но Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности.