В Международном конгрессе астронавтики в Баку примут участие специалисты из более чем 75 стран

На 74-м Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября текущего года, примут участие высококвалифицированные специалисты из более чем 75 стран мира.

На 74-м Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября текущего года, примут участие высококвалифицированные специалисты из более чем 75 стран мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя правления Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Дунай Бадирханов.

По его словам, в конгрессе примут участие представители крупнейших мировых компаний.

"Из 95 стран поступило свыше 3 500 научных статей. По этому показателю Бакинский конгресс оставил позади все проведенные до сих пор конгрессы, в том числе Парижский (2022), Вашингтонский (2019) и Бременский (2018). В этом году Азербайджан также представил рекордное количество научных статей - 214. По этому показателю Азербайджан вошел в первую пятерку стран после США, Италии, Индии и Китая", - сказал Д.Бадирханов.