О нас

В Международном конгрессе астронавтики в Баку примут участие специалисты из более чем 75 стран

В Международном конгрессе астронавтики в Баку примут участие специалисты из более чем 75 стран На 74-м Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября текущего года, примут участие высококвалифицированные специалисты из более чем 75 стран мира.
ИКТ
12 апреля 2023 г. 11:37
В Международном конгрессе астронавтики в Баку примут участие специалисты из более чем 75 стран

На 74-м Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября текущего года, примут участие высококвалифицированные специалисты из более чем 75 стран мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя правления Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Дунай Бадирханов.

По его словам, в конгрессе примут участие представители крупнейших мировых компаний.

"Из 95 стран поступило свыше 3 500 научных статей. По этому показателю Бакинский конгресс оставил позади все проведенные до сих пор конгрессы, в том числе Парижский (2022), Вашингтонский (2019) и Бременский (2018). В этом году Азербайджан также представил рекордное количество научных статей - 214. По этому показателю Азербайджан вошел в первую пятерку стран после США, Италии, Индии и Китая", - сказал Д.Бадирханов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Builki Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə 75-dən çox ölkədən mütəxəssis qatılacaq

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi