В Международном конгрессе астронавтики ожидается участие 6 тыс. иностранных гостей

В следующем году ожидается прибытие в Азербайджан около 6 тысяч человек для участия в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.

В следующем году ожидается прибытие в Азербайджан около 6 тысяч человек для участия в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"В течение пяти дней в рамках конгресса планируется провести более 200 мероприятий. Ни одно международное мероприятие в нашей стране еще не посещало столько людей, за исключением спортивных. Последний день конгресса будет днем “открытых дверей” для общественности. У мероприятия есть официальный сайт, и желающие будут допускаться к участию на основе регистрации”, - отметил он.

Представитель "Азеркосмоса" также призвал ученых и студентов из Азербайджана принять активное участие в конгрессе.