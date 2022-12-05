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В Международном конгрессе астронавтики ожидается участие 6 тыс. иностранных гостей

В Международном конгрессе астронавтики ожидается участие 6 тыс. иностранных гостей В следующем году ожидается прибытие в Азербайджан около 6 тысяч человек для участия в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.
ИКТ
5 декабря 2022 г. 11:20
В Международном конгрессе астронавтики ожидается участие 6 тыс. иностранных гостей

В следующем году ожидается прибытие в Азербайджан около 6 тысяч человек для участия в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

"В течение пяти дней в рамках конгресса планируется провести более 200 мероприятий. Ни одно международное мероприятие в нашей стране еще не посещало столько людей, за исключением спортивных. Последний день конгресса будет днем “открытых дверей” для общественности. У мероприятия есть официальный сайт, и желающие будут допускаться к участию на основе регистрации”, - отметил он.

Представитель "Азеркосмоса" также призвал ученых и студентов из Азербайджана принять активное участие в конгрессе.

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Версия на английском языке 6,000 foreign guests expected to attend Int'l Astronautical Congress in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Astronavtika Konqresi üçün xaricdən 6 minə yaxın şəxs gələ bilər

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