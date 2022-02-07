В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram.

Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказано в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Проблемы компании связаны с принятием в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Сейчас Meta обрабатывает свои данные в Соединенные Штаты и Европе. В компании считают, что ее подход имеет решающее значение для бизнеса — как в плане работы соцсетей, так и для рекламного рынка.

Новые правила ЕС в Meta оценивают, как угрозу работе Facebook и Instagram. Без трансатлантической системы передачи данных компания может и вовсе уйти с рынка Европы.