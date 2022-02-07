О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе

В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram.
ИКТ
7 февраля 2022 г. 14:58
В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказано в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Проблемы компании связаны с принятием в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Сейчас Meta обрабатывает свои данные в Соединенные Штаты и Европе. В компании считают, что ее подход имеет решающее значение для бизнеса — как в плане работы соцсетей, так и для рекламного рынка.

Новые правила ЕС в Meta оценивают, как угрозу работе Facebook и Instagram. Без трансатлантической системы передачи данных компания может и вовсе уйти с рынка Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

TEKNOFEST может быть проведен в Шуше
TEKNOFEST может быть проведен в Шуше
7 февраля 2022 г. 12:05
Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе
Представитель министерства: Предложения молодежи будут применяться в Карабахе
7 февраля 2022 г. 11:52
На выставке TEKNOFEST в Азербайджане состоится авиашоу азербайджанских и турецких пилотов
На выставке TEKNOFEST в Азербайджане состоится авиашоу азербайджанских и турецких пилотов
7 февраля 2022 г. 11:17
Сельджук Байракдар: Готовы поддержать Азербайджан в технологических проектах
Сельджук Байракдар: Готовы поддержать Азербайджан в технологических проектах
7 февраля 2022 г. 11:13
Twitter запустил глобальное тестирование аналога дизлайка
Twitter запустил глобальное тестирование аналога дизлайка
6 февраля 2022 г. 20:20
Apple представит новые устройства, которые придут на смену iPhone SE и iPad Air
Apple представит новые устройства, которые придут на смену iPhone SE и iPad Air
5 февраля 2022 г. 05:43
Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes
Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes
4 февраля 2022 г. 19:28
Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter
Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter
4 февраля 2022 г. 04:10
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
3 февраля 2022 г. 22:56
Расим Алигулиев: Азербайджан в прошлом году стал лидером по компьютерным наукам на Южном Кавказе
Расим Алигулиев: Азербайджан в прошлом году стал лидером по компьютерным наукам на Южном Кавказе
3 февраля 2022 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi