В мессенджере WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp пользователям дадут новые возможности управления медиафайлами перед отправкой сообщения.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WABetaInfo.
Мессенджер предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки "Камера".
Вместе с новой функцией, как сообщает WABetaInfo, в клиенте WhatsApp проведут небольшой редизайн - появится специальная кнопка для выбора медиаконтента.
Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android. Опция в ближайшее время появится в релизных версиях Android и iOS.