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В мессенджере WhatsApp появится новая возможность

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность В WhatsApp пользователям дадут новые возможности управления медиафайлами перед отправкой сообщения.
ИКТ
24 декабря 2021 г. 19:10
В мессенджере WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp пользователям дадут новые возможности управления медиафайлами перед отправкой сообщения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Мессенджер предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки "Камера".

Вместе с новой функцией, как сообщает WABetaInfo, в клиенте WhatsApp проведут небольшой редизайн - появится специальная кнопка для выбора медиаконтента.

Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android. Опция в ближайшее время появится в релизных версиях Android и iOS.

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