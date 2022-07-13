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В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность добавлять голосовые сообщения в статус профиля.
ИКТ
13 июля 2022 г. 11:53
В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность добавлять голосовые сообщения в статус профиля.

Как передает Report, об этом сообщил портал WABetaInfo.

Соответствующая возможность будет доступна в разделе "статус". Рядом с двумя уже существующими иконками, позволяющими добавить текстовый статус, изображение или видео, появится иконка для записи голосового послания.

"Обратите внимание, что голосовое сообщение увидят только выбранные вами пользователи согласно вашим настройкам приватности статуса", — указало издание. Также отмечается, что голосовые записи, как и другие медиа в статусе профиля, будут подвергнуты сквозному шифрованию.

Дата появления новой функции в стабильной версии WhatsApp не называется.

В июне у пользователей мессенджера появилась опция добавлять в групповые беседы до 512 участников. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

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