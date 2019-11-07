В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности

7 ноября, 2019 10:44

https://report.az/storage/news/c4d089f440462fa710e728a8fa6a7d58/07df70c6-7cb8-4a87-8158-6fd208646cfb_292.jpg В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Как передает Report, об этом сообщается в блоге компании. Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках

Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты. Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.