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В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию

В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию Разработчики WhatsApp работают над новой функцией для реакций.
ИКТ
23 мая 2022 г. 13:43
В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией для реакций.

Как передает Report со ссылкой на портал WABetaInfo, нововведение позволит узнать, к каким фотографиям в альбомах были выставлены реакции.

На данный момент, если кто-то реагирует на фотографию или видео, сгруппированные в альбом, пользователь не может посмотреть, на какие файлы были выставлены реакции без открытия альбома. На портале WABetaInfo был опубликован скриншот, показывающий разницу между текущей и новой версиями. В будущем обновлении пользователи WhatsApp смогут просмотреть подробную информацию о реакции в специальном меню. Так, напротив каждого медиа-файла будет отмечена реакция.

Отмечается, что новая функция будет выпущена для пользователей WhatsApp на Android, iOS и ПК. Пока нововведение находится в стадии разработки, поэтому дата выхода обновленной версии мессенджера неизвестна.

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