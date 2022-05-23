В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией для реакций.

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией для реакций.

Как передает Report со ссылкой на портал WABetaInfo, нововведение позволит узнать, к каким фотографиям в альбомах были выставлены реакции.

На данный момент, если кто-то реагирует на фотографию или видео, сгруппированные в альбом, пользователь не может посмотреть, на какие файлы были выставлены реакции без открытия альбома. На портале WABetaInfo был опубликован скриншот, показывающий разницу между текущей и новой версиями. В будущем обновлении пользователи WhatsApp смогут просмотреть подробную информацию о реакции в специальном меню. Так, напротив каждого медиа-файла будет отмечена реакция.

Отмечается, что новая функция будет выпущена для пользователей WhatsApp на Android, iOS и ПК. Пока нововведение находится в стадии разработки, поэтому дата выхода обновленной версии мессенджера неизвестна.