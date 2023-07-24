В Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету

ООО Aztelekom подготовлен проект по внедрению технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) в 800 домах города Лачын, установлена сеть.
Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Сообщается, что наряду с городом Лачын, технология GPON будут применяться в селах Забух и Сус этого района. После завершения работ услугами смогут воспользоваться 250 домохозяйств в селе Забух и 75 в селе Сус.
С внедрением новой технологии абонентам предлагаются высокоскоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-ппакеты.