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В Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету

В Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету ООО Aztelekom подготовлен проект по внедрению технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) в 800 домах города Лачын, установлена сеть.
ИКТ
24 июля 2023 г. 15:35
В Лачыне создана возможность подключения к высокоскоростному интернету

ООО Aztelekom подготовлен проект по внедрению технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) в 800 домах города Лачын, установлена сеть.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что наряду с городом Лачын, технология GPON будут применяться в селах Забух и Сус этого района. После завершения работ услугами смогут воспользоваться 250 домохозяйств в селе Забух и 75 в селе Сус.

С внедрением новой технологии абонентам предлагаются высокоскоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-ппакеты.

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