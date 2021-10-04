В Кяльбаджаре обеспечено телерадиовещание

Сегодня исполняется год со дня освобождения Джабраила от армянской оккупации.

Сегодня исполняется год со дня освобождения Джабраила от армянской оккупации.

Как сообщает Report, в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, в том числе работы станций телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях.

В связи с восстановлением телерадиовещания на освобожденных территориях, Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") Министерства транспорта, связи и высоких технологий сдало в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку в городе Кяльбаджар. Таким образом, в городе Кяльбаджар и 15 прилегающих селах района обеспечено вещание 8 тв- и одного радиоканала.

Отметим, что также начались работы по восстановлению вещания на станции Шахйери, расположенной на территории одноименного села в поселке Гадрут Ходжавендского района, и до конца этого года ожидается ввод станции в эксплуатацию. В результате будет обеспечено телерадиовещание в Ходжавендском, Физулинском и Джабраильском районах.

Параллельно проводятся работы по созданию инфраструктуры Губадлинской станции, которая была полностью разрушена и разграблена армянами во время оккупации, и по реконструкции Миндживанской станции в Зангиланском районе для возобновления телерадиовещания на территории этих районов.

Отметим, что на Шушинской радиотелевизионной станции установлено соответствующее оборудование, и с 31 декабря 2020 года восстановлено телерадиовещание в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах.

Напомним, что в соответствии с "Программой действий по организации коммуникационных услуг на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" на освобожденных территориях продолжаются работы и по другим направлениям.