В компании Baykar texnoloji Azərbaycan работают 20 инженеров-азербайджанцев

В компании Baykar texnoloji Azərbaycan работают 20 инженеров-азербайджанцев.

В компании Baykar texnoloji Azərbaycan работают 20 инженеров-азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку технический директор турецкой компании Baykar, председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар.

Он сказал, что Baykar texnoloji Azərbaycan создан с целью производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): "Наша инженерная команда начала работать вместе с молодыми азербайджанскими специалистами. Они начали работать больше в сфере искусственного интеллекта и в других сферах, приносящих большую пользу. В настоящее время 20 азербайджанских инженеров продолжают свою деятельность в данной области".