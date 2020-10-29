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В Китае строят самый высокогорный в мире дата-центр

В Китае строят самый высокогорный в мире дата-центр Центр также будет оказывать услуги Непалу, Бангладеш, Пакистану и части районов Юго-Восточной Азии
ИКТ
29 октября 2020 г. 17:51
В Китае строят самый высокогорный в мире дата-центр

В Тибетском автономном районе (Юго-Западный Китай) полным ходом ведется строительство центра облачных вычислений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, первая очередь проекта, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

После завершения первого этапа в этом дата-центре будет 10 тыс. серверных шкафов, а его годовой доход от предпринимательской деятельности составит 1,5 млрд юаней (около 223,5 млн долларов США), что позволит центру удовлетворить потребности основных клиентов страны и Южной Азии в хранении данных.

Центр расположен в зоне освоения новых высоких технологий Лхасы, что делает его самым высокогорным центром обработки данных в мире. С общим планируемым объемом инвестиций в размере 11,8 млрд юаней (1,76 млрд долларов США) проект будет предоставлять услуги в таких областях, как рендеринг видео, автономное вождение, резервное копирование данных дистанционного обучения и др, сообщил оператор центра в Лхасе - компания Ningsuan Technology Group.

Центр, как ожидается, будет оказывать услуги таким провинциям и городам центрального подчинения страны, как Пекин, Шанхай, Аньхой, Цзянсу и Сычуань, а также Непалу, Бангладеш, Пакистану и части районов Юго-Восточной Азии, заявили в компании.

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