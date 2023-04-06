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В Китае намерены проложить подводный интернет-кабель

В Китае намерены проложить подводный интернет-кабель Китайские телекоммуникационные компании намерены проложить подводный интернет-кабель.
ИКТ
6 апреля 2023 г. 19:17
В Китае намерены проложить подводный интернет-кабель

Китайские телекоммуникационные компании намерены проложить подводный интернет-кабель.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, стоимость проекта оценивают в 500 млн долларов, отмечает Reuters.

Проект хотят реализовать основные операторы Китая - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).

Отмечается, что кабель соединит Гонконг с провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.

"Проект EMA, возглавляемый Китаем, намерен прямо конкурировать с другим кабелем, который сейчас строит американская фирма SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6)", - уточняют в Reuters.

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