В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов

Смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут

В Китае будет создана быстрая зарядка для смартфонов мощностью 240 Вт.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, неназванный производитель принялся за разработку зарядки мощностью 240 Вт или 24 вольт и 10 ампер.

При этом ранее стало известно, что бренд iQOO работает над флагманским гаджетом iQOO 10 Pro, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 200 Вт — смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут.

Пользователи Сети предполагают, что производителем 240-ватной зарядки может оказаться Oppo, которая как iQOO входит в концерн BBK.