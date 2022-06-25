О нас

В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов

В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов Смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут
ИКТ
25 июня 2022 г. 18:00
В Китае создадут быструю зарядку для смартфонов

В Китае будет создана быстрая зарядка для смартфонов мощностью 240 Вт.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, неназванный производитель принялся за разработку зарядки мощностью 240 Вт или 24 вольт и 10 ампер.

При этом ранее стало известно, что бренд iQOO работает над флагманским гаджетом iQOO 10 Pro, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 200 Вт — смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут.

Пользователи Сети предполагают, что производителем 240-ватной зарядки может оказаться Oppo, которая как iQOO входит в концерн BBK.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi