В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уровень радиации можно будет измерять на расстоянии. Для этого разработан прибор радиоэкологического мониторинга.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уровень радиации можно будет измерять на расстоянии. Для этого разработан прибор радиоэкологического мониторинга.

Об этом Report заявил директор подведомственного НАНА ООО «Парк науки и технологии» Захир Насибов.

По его словам, устройство разработано совместно с Институтом радиационных проблем НАНА: «Устройство уже готово и будет демонстрироваться на аэрокосмическом и технологическом фестивале «TEKNOFEST Азербайджан», который пройдет 26-29 мая в Баку. Основное назначение прибора - измерение уровня радиации в заминированных и непроходимых местностях. Устройство, установленное на беспилотнике, наравне с радиационным фоном, способно передавать данные GPS на расстояние до 5 км».