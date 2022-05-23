О нас

В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии

В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уровень радиации можно будет измерять на расстоянии. Для этого разработан прибор радиоэкологического мониторинга.
ИКТ
23 мая 2022 г. 17:25
В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уровень радиации можно будет измерять на расстоянии. Для этого разработан прибор радиоэкологического мониторинга.

Об этом Report заявил директор подведомственного НАНА ООО «Парк науки и технологии» Захир Насибов.

По его словам, устройство разработано совместно с Институтом радиационных проблем НАНА: «Устройство уже готово и будет демонстрироваться на аэрокосмическом и технологическом фестивале «TEKNOFEST Азербайджан», который пройдет 26-29 мая в Баку. Основное назначение прибора - измерение уровня радиации в заминированных и непроходимых местностях. Устройство, установленное на беспилотнике, наравне с радиационным фоном, способно передавать данные GPS на расстояние до 5 км».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağda radiasiya dozasını məsafədən ölçmək mümkün olacaq

Другие новости из категории

Иностранные компании, которые будут работать в Карабахе, заинтересованны в применении местных БПЛА
Иностранные компании, которые будут работать в Карабахе, заинтересованны в применении местных БПЛА
23 мая 2022 г. 17:02
Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций
Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций
23 мая 2022 г. 16:59
В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию
В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию
23 мая 2022 г. 13:43
В рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan организован медиатур
ФотоВ рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan организован медиатур
23 мая 2022 г. 13:11
Завершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan
ФотоЗавершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan
23 мая 2022 г. 11:35
Стали известны характеристики секретного гаджета Google
Стали известны характеристики "секретного" гаджета Google
22 мая 2022 г. 15:42
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон
22 мая 2022 г. 09:15
Сельджук Байрактар: Скоро мы приедем на TEKNOFEST Azerbaijan 
ВидеоСельджук Байрактар: Скоро мы приедем на TEKNOFEST Azerbaijan 
21 мая 2022 г. 22:30
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT
В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT
21 мая 2022 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi