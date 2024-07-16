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В июне число кибератак на госучреждения Азербайджана увеличилось почти втрое

В июне число кибератак на госучреждения Азербайджана увеличилось почти втрое В январе-июне этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 498 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения.
ИКТ
16 июля 2024 г. 14:26
В июне число кибератак на госучреждения Азербайджана увеличилось почти втрое

В январе-июне этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 498 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, это на 25% меньше, чем годом ранее.

214 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 284 - при расследовании инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В июне было выявлено 132 кибератаки на госучреждения, что в 2,6 раза больше, чем месяцем ранее.

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Версия на английском языке Cyber attacks on Azerbaijani state bodies nearly tripled in June
Версия на азербайджанском языке İyunda Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 3 dəfəyə yaxın artıb

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