В июне число кибератак на госучреждения Азербайджана увеличилось почти втрое

В январе-июне этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 498 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения.

В январе-июне этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 498 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы, это на 25% меньше, чем годом ранее.

214 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 284 - при расследовании инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В июне было выявлено 132 кибератаки на госучреждения, что в 2,6 раза больше, чем месяцем ранее.