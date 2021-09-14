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В Испании представили "умные" очки, способные распознавать лица и измерять температуру

В Испании представили "умные" очки, способные распознавать лица и измерять температуру Специалисты из испанского Политехнического университета Картахены представили "умные" очки, оснащенные системами распознавания лиц и измерения температуры
ИКТ
14 сентября 2021 г. 17:25
В Испании представили умные очки, способные распознавать лица и измерять температуру

Специалисты из испанского Политехнического университета Картахены представили "умные" очки, оснащенные системами распознавания лиц и измерения температуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе учебного заведения.

"Умные" очки, оснащенные системами распознавания лиц и измерения температуры, позволят проверить, есть ли у кого-либо из людей, посещающих заведение, высокая температура, без необходимости ожидания в очереди для измерения", - уточняется в пресс-релизе. Отмечается, что в устройство встроена камера высокой четкости для одновременного распознавания нескольких лиц и тепловизионная камера, которая фиксирует температуру всех людей в поле зрения.

Представители университета также сообщили о разработке специальной камеры, которая будет измерять дистанцию между людьми. С помощью данного устройства можно будет отследить, находятся ли люди на безопасной дистанции друг от друга, необходимость соблюдения которой обусловлена пандемией.

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