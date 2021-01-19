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В Иране изъяли 45 тыс. устройств для незаконного майнинга криптовалют

В Иране изъяли 45 тыс. устройств для незаконного майнинга криптовалют Они незаконно пользовались субсидированной электроэнергией, потребляя около 95 МВт/ч
ИКТ
19 января 2021 г. 18:02

Власти Ирана проводят масштабную кампанию против незаконного майнинга криптовалют в связи с участившимися перебоями в работе электросети страны.

Как передает Report со ссылкой на Coindesk, в воскресенье власти конфисковали около 45 тыс. устройств для майнинга. Они были подключены к сети государственной электроэнергетической компании Tavanir и незаконно пользовались субсидированной электроэнергией, потребляя около 95 МВт/ч.

В последние несколько недель в Иране участились перебои в системе подачи электроэнергии, в том числе в Тегеране. Необычайно высокий спрос на электроэнергию в стране связывают как с холодной зимой, так и с тем, что большая часть населения вынуждена сидеть дома из-за пандемии COVID-19. По мнению же властей, усугубляют ситуацию майнеры криптовалют, которые особенно активизировались в последнее время на фоне роста стоимости цифровых монет.

Майнинг криптовалют в Иране был разрешен в июле 2019 года, когда он был признан частью промышленной деятельности. Власти обязали майнеров получать лицензию у Министерства промышленности, рудников и торговли, а также проходить регистрацию с раскрытием личности, типа и количества установленного оборудования. Кроме того, была выделена максимальная квота потребляемой электроэнергии для майнеров — не более 600 МВт/ч.

Ранее в этом месяце иранские власти уже закрыли 1 620 незаконных центров по добыче криптовалют, которые, согласно заявлению Tavanir, в общей сложности потребили 250 МВт электроэнергии. Кроме того, на прошлой неделе власти Ирана приняли решение о временном отключении от сети легального майнингового центра, находящегося под управлением ирано-китайского инвестиционного фонда. По данным местных СМИ, он один потреблял 175 МВт/ч.

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