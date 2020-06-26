​В iPhone появилась "зловещая" функция

В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал американский техноблогер Маркес Браунли.

В новом ПО можно будет включить уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации.

"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", - объяснил Браунли.

Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил он.

Однако в комментариях новинку уже назвали предтечей нового фильма ужасов 2020 года, поскольку система не всегда корректно анализирует происходящее и выдает странные результаты. Даже сам блогер показал, что на его экране несколько раз появилось уведомление, что где-то рядом с ним течет вода.

Пользователи добавили, что они бы пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о "криках или смехе маньяка" неподалеку. Другой комментатор добавил, что сильно бы удивился, если находился бы дома один, а смартфон оповестил его, что где-то рядом с ним плачет женщина.