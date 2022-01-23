В iPhone обнаружили брак

Пользователи смартфонов серии iPhone 13 сообщили о неожиданно порозовевших экранах гаджетов.

Пользователи смартфонов серии iPhone 13 сообщили о неожиданно порозовевших экранах гаджетов.

Как передает Report со ссылкой на китайское издание MyDrivers , на порозовевшие экраны жалуются пользователи девайсов линейки iPhone 13 по всему миру. С их слов, розовый цвет на дисплеях появился внезапно, и при этом неполадку не удается исправить путем перезагрузки или обновления ПО.

"Мой телефон был распакован десять дней назад - ни ударов о землю, ни попадания воды", - заявил один из владельцев дефектного iPhone 13 Pro Max.

Сообщения о браке начали появляться еще прошлогодней осенью. "Я из России. Передал свой смартфон в сервисный центр, и они подтвердили дефект", - написал в ноябре 2021 года пользователь дефектного девайса под ником DPigar.

По информации ряда владельцев iPhone 13 из Китая, в компании Apple заявляют, что проблема не имеет аппаратный характер, и рекомендуют сбросить все настройки и настроить смартфон заново. При этом при обращении в сервисный центр Apple предоставляется замена проблемного девайса.