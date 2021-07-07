В iPhone нашли серьезную уязвимость, которая приводит к сбою смартфона

В операционной системе iOS обнаружена серьезная проблема, которая может вывести из строя смартфон

В операционной системе iOS обнаружена серьезная проблема, которая может вывести из строя смартфон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о проблеме сообщил исследователь компьютерной безопасности Карл Шу.

Выяснилось, что если устройство на базе iOS или iPadOS подключить к сети Wi-Fi с именем "%secretclub%power", то гаджет полностью перестанет работать с беспроводной локальной сетью.

Эксперт предположил, что Wi-Fi передает имя точки доступа во внутреннюю библиотеку системы, отвечающую за форматирование строки. Это приводит к произвольной записи в памяти и переполнению буфера обмена: память iPhone повреждается, функция Wi-Fi перестает работать, после чего требуется полный сброс смартфона с удалением пользовательских данных.

В Apple найденную уязвимость не комментируют. Избежать проблем с работой Wi-Fi можно лишь не подключаясь к беспроводным сетям со знаком "%" в названии.