В интернете можно купить права доступа к взломанным серверам

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" при помощи европейского интернет-провайдера обнаружила крупную международную веб-площадку, на которой злоумышленники продают доступ к серверам коммерческих и государственных организаций. Минимальная цена одного сервера составляет всего 6 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на сегодняшний день этот ресурс, известный под именем xDedic, готов предложить покупателям свыше 70 тыс. взломанных серверов, многие из которых открывают доступ к популярным сайтам и веб-сервисам. Значительная доля взломанных серверов находится в России. Впрочем, и за торговой площадкой предположительно стоит русскоязычная группировка.

Как выяснили эксперты "Лаборатории Касперского", данные на xDedic попадают в результате взлома серверов, как правило, при помощи прямых атак (брутфорса). Однако прежде чем выставить их на продажу, операторы площадки проверяют конфигурацию протоколов, память, программное обеспечение, историю браузера и другие детали – иными словами, все те особенности, которые будут интересовать покупателей. В итоге сегодня на xDedic можно найти серверы, принадлежащие государственным, коммерческим и образовательным организациям; серверы, на которых могут храниться данные для доступа к ресурсам азартных и онлайн-игр, интернет-магазинам, банковским и платежным системам, веб-сервисам сотовых сетей и интернет-провайдеров. Помимо этого, на xDedic продаются серверы с предустановленным ПО, облегчающим выполнение атак, например, с прямым доступом к почте, финансовым и POS-программам.

Законные владельцы серверов при этом зачастую даже не подозревают, что их IT-инфраструктура скомпрометирована и используется в киберпреступных операциях. Более того, по окончании вредоносной кампании задействованные в ней серверы вновь могут быть выставлены на продажу – и весь процесс начнется заново.

Площадка xDedic, по всей видимости, появилась в Сети в 2014 году, однако особой популярностью у злоумышленников она начала пользоваться в середине 2015-го. Сегодня на ней ведут торги более 400 продавцов, которые предлагают доступ к серверам из 173 стран. Помимо России, в числе наиболее пострадавших государств оказались также Бразилия, Китай, Индия, Испания, Италия, Франция, Австралия, ЮАР и Малайзия.