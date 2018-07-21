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    В Instagram появится новая функция

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщается в официальном блоге приложения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, находящиеся в Сети пользователи будут отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно будет посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка.

    При желании активный статус можно будет скрыть.

    Сейчас Instagram позволяет увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе "Direct". В новой версии приложения зеленая отметка появится в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.

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