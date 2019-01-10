В Instagram появилась новая функция для пользователей iOS

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Разработчики социальной сети начали тестировать новую функцию, позволяющую публиковать новые записи сразу в несколько аккаунтов, которые контролирует пользователь.

Как передает Report, об этом сообщил портал TechCrunch со ссылкой на разработчиков.

Представитель Instagram подтвердил, что функция уже доступна для всех пользователей приложения под iOS.

"Мы внедряем эту функцию, чтобы сделать наш сервис удобнее для людей, которые часто публикует сообщения в нескольких аккаунтах", - заявил представитель Instagram.

Новая функция пригодится тем, кто размещает в соцсети рекламу, используя при этом не один профиль.