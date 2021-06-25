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В Instagram могут разрешить публиковать посты с компьютера

В Instagram могут разрешить публиковать посты с компьютера Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая позволит пользователям делать публикации в свои профили с помощью персонального компьютера.
ИКТ
25 июня 2021 г. 07:42
В Instagram могут разрешить публиковать посты с компьютера

Социальная сеть Instagram тестирует функцию, которая позволит пользователям делать публикации в свои профили с помощью персонального компьютера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявила Кристин Пай, представитель американской компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере", - приводит агентство Bloomberg слова пресс-секретаря Facebook.

Как отмечает агентство, по мнению экспертов, такое решение является частью более масштабного плана развития платформы в условиях конкуренции в отрасли.

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