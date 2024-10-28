В Индонезии запретили продажи iPhone 16

Индонезия заблокировала продажи смартфонов iPhone 16 в связи с тем, что местное подразделение компании - PT Apple Indonesia - не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну. Запрет касается продаж iPhone 16 внутри страны и не относится к устройст

Индонезия заблокировала продажи смартфонов iPhone 16 в связи с тем, что местное подразделение компании - PT Apple Indonesia - не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну. Запрет касается продаж iPhone 16 внутри страны и не относится к устройствам, купленным за рубежом.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Минпромышленности Индонезии.

Отмечается, что PT Apple Indonesia должна сделать инвестиции в размере 1,71 трлн индонезийских рупий (108,7 млн долларов), чтобы получить лицензию на продажу iPhone 16 в стране. В настоящее время их объем ниже нужного показателя на 240 млрд рупий.

В соответствии с политикой властей Индонезии, нацеленной на поддержку местной промышленности и сокращение зависимости от импорта, зарубежным компаниям необходимо выполнять требования, касающиеся использования продуктов и услуг внутри страны. Это может осуществляться разными способами, в том числе за счет инвестиций или найма местного персонала.