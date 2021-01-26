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В Индии запретили навсегда китайские приложения, в том числе TikTok

В Индии запретили навсегда китайские приложения, в том числе TikTok Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных
ИКТ
26 января 2021 г. 10:13
В Индии запретили навсегда китайские приложения, в том числе TikTok

Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.

"На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии", - указали в ведомстве.

"Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, - сообщили в министерстве. - Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений".

Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

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