В Индии выпустили способные работать 150 часов без зарядки наушники

Индийский производитель мобильных носимых устройств Boat представил новую модель беспроводных наушников.

Индийский производитель мобильных носимых устройств Boat представил новую модель беспроводных наушников.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинку под названием Rockerz Trinity отличает дизайн с шейным ободом и некоторые характеристики, о которых заявил производитель.

Их оснастили передовой технологией звучания Crystal Bionic Sound на базе HiFi DSP, обещая пользователям идеально чистый звук в сочетании с фирменными тяжелыми басами Boat Signature Sound.

Отмечается, что Rockerz Trinity - это первый в мире сверхпортативный шейный ободок BoAt, обеспечивающий воспроизведение в течение 150 часов.

"Ваши будни подойдут к концу, но Rockerz Trinity все еще будет работать без подзарядки", - подчеркнули в компании. В подтверждение производитель разместил на своем YouTube-канале видеоролик, в котором бодипозитивная танцовщица изнуряет себя репетициями на протяжении нескольких дней подряд, выбивается из сил, но наушники, судя по всему, показывают ей пример своей стойкой работы, которую необходимо продолжать.