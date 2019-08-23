​В HP сообщили о смене президента и гендиректора

Предприниматель Энрике Лорес сменит Диона Вайслера на посту президента и генерального директора американской компании HP, работающей в сфере интернет-технологий.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте компании.

Согласно распространенным данным, смена директора связана с семейными обстоятельствами, возникшими у нынешнего главы HP. Официально передача руководящих функций произойдет 1 ноября текущего года, после чего прежний президент американской IT-корпорации вернется на родину - в Австралию. Вайслер, который занимал пост директора HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.