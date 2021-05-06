О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гяндже, Губе и Масаллы формируется региональное цифровое правительство

В Гяндже, Губе и Масаллы формируется региональное цифровое правительство В качестве пилотного проекта стартовали соответствующие работы в Гяндже, Губинском и Масаллинском районах
ИКТ
6 мая 2021 г. 16:41
В Гяндже, Губе и Масаллы формируется региональное цифровое правительство

Стартовали работы по полному анализу и упрощению максимум 39, минимум 25 услуг, предоставляемых в местных органах исполнительной власти посредством недавно созданного портала "Цифровая исполнительная власть".

Как сообщает Report, об этом рассказал директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, проект состоит из двух частей: "Первый этап включает формирование услуг, оказываемых местными органами исполнительной власти, по стандартам ASAN xidmət, второй - оказание услуг гражданам в виртуальной форме из Единого центра. В качестве пилотного проекта стартовали соответствующие работы в Гяндже, Губинском и Масаллинском районах. В рамках проекта также предусмотрено проведение соответствующих тренингов для граждан".

"Цель портала заключается в том, чтобы гражданин мог пользоваться услугами всех местных органов исполнительной власти при входе в портал", - сказал Ф.Джафаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Regional digital governments formed in Ganja, Guba and Masalli
Версия на азербайджанском языке Gəncə, Quba və Masallıda regional rəqəmsal hökumət formalaşdırılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Приложения Apple могут стать платными из-за последнего обновления
Приложения Apple могут стать платными из-за последнего обновления
6 мая 2021 г. 09:41
Xiaomi может выпустить три новых планшета
Xiaomi может выпустить три новых планшета
5 мая 2021 г. 17:50
Микаил Джаббаров: Азербайджан готовится к цифровой трансформации экономики
Микаил Джаббаров: Азербайджан готовится к цифровой трансформации экономики
5 мая 2021 г. 13:59
Рашад Набиев обсудил с послом США кибербезопасность
Рашад Набиев обсудил с послом США кибербезопасность
4 мая 2021 г. 16:10
ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой
ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой
4 мая 2021 г. 13:36
Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard
Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard
4 мая 2021 г. 09:55
В работе TikTok произошел сбой
В работе TikTok произошел сбой
4 мая 2021 г. 01:57
ООН: Карантинные ограничения вызвали увеличение онлайн-продаж по всему миру
ООН: Карантинные ограничения вызвали увеличение онлайн-продаж по всему миру
3 мая 2021 г. 20:10
Verizon продаст Yahoo и AOL
Verizon продаст Yahoo и AOL
3 мая 2021 г. 19:05
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора NASA
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора NASA
30 апреля 2021 г. 07:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi