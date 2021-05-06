В Гяндже, Губе и Масаллы формируется региональное цифровое правительство

В качестве пилотного проекта стартовали соответствующие работы в Гяндже, Губинском и Масаллинском районах

Стартовали работы по полному анализу и упрощению максимум 39, минимум 25 услуг, предоставляемых в местных органах исполнительной власти посредством недавно созданного портала "Цифровая исполнительная власть".

Как сообщает Report, об этом рассказал директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, проект состоит из двух частей: "Первый этап включает формирование услуг, оказываемых местными органами исполнительной власти, по стандартам ASAN xidmət, второй - оказание услуг гражданам в виртуальной форме из Единого центра. В качестве пилотного проекта стартовали соответствующие работы в Гяндже, Губинском и Масаллинском районах. В рамках проекта также предусмотрено проведение соответствующих тренингов для граждан".

"Цель портала заключается в том, чтобы гражданин мог пользоваться услугами всех местных органов исполнительной власти при входе в портал", - сказал Ф.Джафаров.