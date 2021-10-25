В Губадлы обеспечено теле- и радиовещание

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечило вещание 8 телеканалов и

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечило вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района.

Как сообщает Report, теле- и радиовещание обеспечено в селах Алибейли, Готурбулаг, Ходжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ганзали, Эфендиляр, Газйан, Сарай, Юхары Моллу.

Напомним, что 20 октября посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Миндживан Зангиланского района, обеспечено вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Зангилан и более чем в 10 селах Зангиланского района.

С 31 декабря 2020 года восстановлено телерадиовещание в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах. 4 октября "Телерадио" сдало в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку в городе Кяльбаджар. Таким образом, в городе Кяльбаджар и 15 прилегающих селах района обеспечено вещание 8 ТВ и одного радиоканала.