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В Губадлы обеспечено теле- и радиовещание

В Губадлы обеспечено теле- и радиовещание Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечило вещание 8 телеканалов и
ИКТ
25 октября 2021 г. 11:09
В Губадлы обеспечено теле- и радиовещание
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Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечило вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района.

Как сообщает Report, теле- и радиовещание обеспечено в селах Алибейли, Готурбулаг, Ходжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ганзали, Эфендиляр, Газйан, Сарай, Юхары Моллу.

Напомним, что 20 октября посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции, расположенной в поселке Миндживан Зангиланского района, обеспечено вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Зангилан и более чем в 10 селах Зангиланского района.

С 31 декабря 2020 года восстановлено телерадиовещание в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах, а также прилегающих населенных пунктах. 4 октября "Телерадио" сдало в эксплуатацию новую 17-метровую металлическую вышку в городе Кяльбаджар. Таким образом, в городе Кяльбаджар и 15 прилегающих селах района обеспечено вещание 8 ТВ и одного радиоканала.

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Версия на английском языке ФотоTV, radio broadcasting restored hed in liberated Gubadli district
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda televiziya və radio yayımı təmin olunub

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