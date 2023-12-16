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В ГСССИБ обсудили обеспечение избирательных участков техоборудованием для связи

В ГСССИБ обсудили обеспечение избирательных участков техоборудованием для связи В Государственной службе специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам технического обеспечения избирательных участков оборудованием для видеоконференций и связи в ходе предстоящих внеочере
ИКТ
16 декабря 2023 г. 15:56
В ГСССИБ обсудили обеспечение избирательных участков техоборудованием для связи

В Государственной службе специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам технического обеспечения избирательных участков оборудованием для видеоконференций и связи в ходе предстоящих внеочередных президентских выборов.

Об этом сообщили Report в Госслужбе.

Первое заседание рабочей группы, в которую входят также представители Министерства цифрового развития и транспорта, Центральной избирательной комиссии, ООО Delta Telecom, ООО Ultel и R.İ.S.K., состоялось 15 декабря.

В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы обеспечения избирательных участков надежным, стабильным оборудованием для видеоконференций и связи в ходе выборов.

Принято решение проводить регулярные заседания рабочей группы.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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