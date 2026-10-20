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    В Госслужбе спецсвязи заявили о важности международного сотрудничества против цифровых угроз

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 10:40
    В Госслужбе спецсвязи заявили о важности международного сотрудничества против цифровых угроз

    Заместитель главы Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверен Исмаилов назвал важным международное сотрудничество в борьбе с цифровыми угрозами.

    Как передает Report, об этом он заявил на VIII Саммите ИТ-руководителей госучреждений, проходящем в Баку.

    По его словам, использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в госуправлении, наращивание цифрового потенциала и создание соответствующих механизмов управления входят в число ключевых приоритетов Азербайджана.

    Исмаилов отметил, что Стратегия по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы формирует значимую базу для работы в этом направлении. "Основная задача - эффективно использовать возможности ИИ, обеспечивая при этом надежность, безопасность и ответственное управление его применением. В этом контексте особое значение приобретают выявление и оценка рисков, связанных с ИИ, в госорганах", - сказал он.

    По его словам, защита государственных информационных систем не может ограничиваться мерами национального масштаба. "Поскольку в цифровой среде угрозы не знают границ, международное сотрудничество, обмен опытом, применение современных методов и скоординированная деятельность против общих рисков являются фундаментальными условиями киберустойчивости. Проводимый сегодня Саммит - важная платформа именно для такого диалога", - заключил замглавы Службы.

    Искусственный интеллект (ИИ) Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
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