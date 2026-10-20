В Госслужбе спецсвязи заявили о важности международного сотрудничества против цифровых угроз

Заместитель главы Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверен Исмаилов назвал важным международное сотрудничество в борьбе с цифровыми угрозами.

Как передает Report, об этом он заявил на VIII Саммите ИТ-руководителей госучреждений, проходящем в Баку.

По его словам, использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в госуправлении, наращивание цифрового потенциала и создание соответствующих механизмов управления входят в число ключевых приоритетов Азербайджана.

Исмаилов отметил, что Стратегия по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы формирует значимую базу для работы в этом направлении. "Основная задача - эффективно использовать возможности ИИ, обеспечивая при этом надежность, безопасность и ответственное управление его применением. В этом контексте особое значение приобретают выявление и оценка рисков, связанных с ИИ, в госорганах", - сказал он.

По его словам, защита государственных информационных систем не может ограничиваться мерами национального масштаба. "Поскольку в цифровой среде угрозы не знают границ, международное сотрудничество, обмен опытом, применение современных методов и скоординированная деятельность против общих рисков являются фундаментальными условиями киберустойчивости. Проводимый сегодня Саммит - важная платформа именно для такого диалога", - заключил замглавы Службы.