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В Google Translate добавят 110 новых языков

В Google Translate добавят 110 новых языков Технологическая корпорация Google добавит в онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков.
ИКТ
27 июня 2024 г. 18:32
В Google Translate добавят 110 новых языков

Технологическая корпорация Google добавит в онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю", - отмечается в тексте.

В сервисе станут доступны португальский (европейский вариант), тибетский, северносаамский, бретонский и другие языки. Отмечается, что в общем на этих языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира.

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Версия на азербайджанском языке “Google Translate”ə 110 yeni dil əlavə ediləcək

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