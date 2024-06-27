В Google Translate добавят 110 новых языков

Технологическая корпорация Google добавит в онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков.

Технологическая корпорация Google добавит в онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю", - отмечается в тексте.

В сервисе станут доступны португальский (европейский вариант), тибетский, северносаамский, бретонский и другие языки. Отмечается, что в общем на этих языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира.