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В Google признались, что незаконно собирали данные пользователей

В Google признались, что незаконно собирали данные пользователей Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.
ИКТ
30 мая 2021 г. 14:23
В Google признались, что незаконно собирали данные пользователей

Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении.

Как передает Report, об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Она также заставляла производителей "прятать" от пользователей настройки конфиденциальности, допуская "активное искажение и/или сокрытие фактов".

Согласно документам, корпорация использует для определения геолокации разные сервисы, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google.

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