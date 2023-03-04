В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT

Гонконг намерен разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом наподобие американского ChatGPT, чтобы наверстать упущенное в глобальной гонке за инновациями.

Гонконг намерен разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом наподобие американского ChatGPT, чтобы наверстать упущенное в глобальной гонке за инновациями.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на главу городского ведомства, отвечающего за инновации, технологии и промышленность, Сунь Дуна.

"Я сам попробовал ChatGPT и нашел его действительно хорошим. Это ознаменовало новый этап в будущем развитии искусственного интеллекта. Это вдохновило нас. Нам необходимо перераспределить наши ресурсы и направить их на изучение искусственного интеллекта, чтобы не отставать от глобального технологического развития", - приводит издание его слова.

Он также добавил, что правительство намерено разработать собственную подобную платформу на базе искусственного интеллекта и создать целевую группу, которая займется изучением тех вызовов, которые несет эта технология.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.