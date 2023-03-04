О нас

В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT

В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT Гонконг намерен разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом наподобие американского ChatGPT, чтобы наверстать упущенное в глобальной гонке за инновациями.
ИКТ
4 марта 2023 г. 11:50
В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT

Гонконг намерен разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом наподобие американского ChatGPT, чтобы наверстать упущенное в глобальной гонке за инновациями.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на главу городского ведомства, отвечающего за инновации, технологии и промышленность, Сунь Дуна.

"Я сам попробовал ChatGPT и нашел его действительно хорошим. Это ознаменовало новый этап в будущем развитии искусственного интеллекта. Это вдохновило нас. Нам необходимо перераспределить наши ресурсы и направить их на изучение искусственного интеллекта, чтобы не отставать от глобального технологического развития", - приводит издание его слова.

Он также добавил, что правительство намерено разработать собственную подобную платформу на базе искусственного интеллекта и создать целевую группу, которая займется изучением тех вызовов, которые несет эта технология.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hong Kong aims to develop its own ChatGPT-like platform

Другие новости из категории

TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые
TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые
3 марта 2023 г. 21:17
Рашад Набиев: Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 50%
Рашад Набиев: Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 50%
3 марта 2023 г. 15:38
Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро
Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро
2 марта 2023 г. 23:11
Яндекс выпустил безопасную версию собственного браузера
"Яндекс" выпустил безопасную версию собственного браузера
2 марта 2023 г. 18:30
Продлен срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики
Продлен срок участия в научном конкурсе Международного конгресса астронавтики
2 марта 2023 г. 17:54
Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий
Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий
2 марта 2023 г. 12:22
Amazon инвестирует 6 млрд долларов в облачную инфраструктуру в Малайзии
Amazon инвестирует 6 млрд долларов в облачную инфраструктуру в Малайзии
2 марта 2023 г. 12:13
В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд
В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд
2 марта 2023 г. 11:56
Премьер Румынии назначил своим советником робота с искусственным интеллектом
Премьер Румынии назначил своим советником робота с искусственным интеллектом
2 марта 2023 г. 00:57
США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай
США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай
1 марта 2023 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi