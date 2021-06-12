В Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро

Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом.
Как передает Report, об этом сообщило издание
Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram "подчинялся закону", платформа должна быть "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям".
Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии.
Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.