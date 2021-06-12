В Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро

Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом.

Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом.

Как передает Report, об этом сообщило издание Spiegel .

Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram "подчинялся закону", платформа должна быть "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям".

Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии.

Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.