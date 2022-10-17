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В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро Федеральное ведомство юстиции ФРГ наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 гг. германского закона об улучшении правоприменения в социальных сетях (NetzDG).
ИКТ
17 октября 2022 г. 17:15

Федеральное ведомство юстиции ФРГ наложило на мессенджер Telegram штраф на общую сумму 5,1 млн евро за предполагаемые нарушения в 2021 и 2022 гг. германского закона об улучшении правоприменения в социальных сетях (NetzDG).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

"Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения [о противозаконном содержании], а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - говорится в документе. NetzDG регулирует процесс рассмотрения жалоб со стороны пользователей соцсетей. В частности, он предусматривает необходимость создания механизма по рассмотрению обращений с их стороны и обязывает провайдера иметь в Германии представителя, который был бы уполномочен принимать и вручать документацию.

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