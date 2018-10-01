В Гейчае открылся новый дилерский магазин Bakcell

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров обслуживания клиентов в регионах страны, с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к потребителям. В рамках этой деятельности, в центре Гейчая, на улице Гейдара Алиева, был открыт новый дилерский магазин Bakcell.

В новом дилерском магазине представлен полный спектр продуктов Bakcell, а также последние модели мобильных устройств и аксессуаров. Посетив новый магазин, жители Гейчая смогут получить информацию обо всех услугах и продуктах Bakcell, а также приобрести мобильный номер и необходимое мобильное устройство.

«Bakcell старается сделать инновационные услуги и продукты компании более доступными для жителей всех регионов Азербайджана. Гейчай также занимает особое место среди этих регионов, и мы делаем всё возможное, чтобы расширить тут нашу деятельность. Услуги 4G от Bakcell уже охватывают более 30 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров и Гейчай один из таких регионов. Уже сейчас наши услуги 4G доступны в центральной части района, и мы продолжаем работы направленные на расширение их охвата. Мы уверены, что новый дилерский магазин будет очень полезен для жителей Гейчая» отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Нужно отметить, что в связи с открытием нового магазина в Гейчае, каждый клиент, купивший тут мобильный телефон, получит еще один мобильный телефон другой модели в ПОДАРОК. Этим уникальным предложением можно будет воспользоваться в течение одного месяца.

Bakcell продолжит работать над расширением охвата своей телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров обслуживания клиентов, чтобы абоненты по всему Азербайджану были обеспечены услугами самого высокого качества.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания Bakcell получила престижную награду Speedtest за «Самую Скоростную Мобильную Сеть» за первое полугодие 2018 года. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, была вручена Bakcell за предоставление самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Bes tinTest) в Азербайджане.