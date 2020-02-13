В фильмах "Джокер", "1917" и "Ирландец" есть зловреды

"Лаборатория Касперского" проанализировала, как часто названия девяти фильмов, которые были номинированы на "Оскар-2020", использовались фишерами и авторами зловредов в прошлом году, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Всего по миру эксперты обнаружили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 года, и ещё 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих фильмов.

С помощью фишинговых сайтов, на которых предлагается посмотреть новинки бесплатно, злоумышленники собирали личные и финансовые данные пользователей.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались "Джокер" (304 вредоносных файла), "1917" (215 вредоносных файлов) и "Ирландец" (179 вредоносных файлов).

"Злоумышленники следят за актуальными трендами, в том числе в киноиндустрии. Они расставляют свои ловушки как незадолго до громкой премьеры, так и вскоре после неё, на пике зрительского интереса. Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами", - комментирует Антон Иванов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

Чтобы не получить на устройства зловред вместо фильма, "Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям:

•проверять официальные даты кинопремьер и не доверять предложениям увидеть фильм до того, как он вышел в прокат;

•проверять расширение файла перед тем, как его скачать: это может быть .avi, .mkv или .mp4, но ни в коем случае не .exe;

•использовать надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud, для всесторонней защиты от киберугроз.